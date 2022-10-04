台灣彩券推出二款刮刮樂新品「鑽很大」及「寵麻吉」。台彩表示，「鑽很大」每張售價新臺幣500元，共有3個頭獎500萬元，總獎金逾10億元；「寵麻吉」每張售價200元，有3個頭獎200萬元，1,000元（含）以上的獎項超過13萬個。2款刮刮樂新品總獎項超過259萬個，總獎金逾15.5億元。

台彩指出，刮刮樂「鑽很大」每張售價500元，票面以耀眼炫目的鑽石為主角，紅色絲絨背景襯托出奢華及財富感，遊戲名稱更以「鑽」與「賺」的諧音凸顯有機會「賺」得大獎的吉兆，慢慢刮、慢慢對的益智延長型玩法廣受消費者喜愛，遊戲玩法為刮開「您的號碼」刮區內的22個號碼，再向上對應4顆鑽石中各局遊戲的號碼，若任一局的號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該局獎金，相當適合在歡慶時刻增添樂趣，共有3個頭獎500萬元，總中獎率40.14％，總獎金逾10億元。

以Q萌寵物為主角的刮刮樂「寵麻吉」也在４日上市，台彩指出，每張售價200元，票面上的柴犬、黃金獵犬與橘貓象徵「旺財」、「吉利」，俏皮的造型相當吸睛，遊戲玩法為簡單的蒐集符號，特別以暱稱「肉球」的毛小孩腳掌作為中獎符號，只要刮出2個（含）以上的「狗掌」符號就中獎，刮出11個「狗掌」符號即得頭獎200萬元，頭獎200萬元有3個，1,000元（含）以上的獎項超過13萬個，總中獎率34％。