十月啤酒節，吹著秋天的涼風喝啤酒，比起夏天暢飲啤酒還要痛決。金車柏克金為呼應慕尼黑啤酒節，推出「十月慶典啤酒(Oktoberfestbier)」，延續夏季啤酒的市場買氣。

金車柏克金採用慕尼黑啤酒節主題啤酒的傳統釀製法，推出期間限定「十月慶典啤酒(Oktoberfestbier)」，底層低溫發酵釀造，深金色的清澈拉格酒體，麵包、穀物風味，香甜麥芽與細緻啤酒花香等完美平衡，是節慶暢飲的絕佳選擇。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障