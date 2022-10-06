針對光洋科(1785)前董事長馬堅勇先生接受鏡週刊媒體專訪「光洋科紛爭台鋼遭抹黑為禿鷹，馬堅勇裸退並鄭重道歉」提及，「智財法院兩度開庭，法官建議我跟光洋科必須道歉，中秋節後，我也登門向會長道歉，會長說可以理解，但對台鋼造成很大傷害。對此，我真的很抱歉。」對於台鋼集團遭抹黑為禿鷹遭受很大傷害，馬堅勇公開於媒體表達歉意，台鋼集團對這遲來的正義，感到欣慰，終於還台鋼集團清白，也讓集團有更大的信心與動力去推動公益事業。

台鋼集團向來秉持創造公司價值與把好企業留在台灣的理念而持續壯大，發展迄今已成為國內第一個涵蓋四大產業與十大行業的綜合型集團，橫跨的產業有「鋼鐵」、「網通」、「化學綠能」與「健康運動」四大產業，擁有十五家股票掛牌公司(其中一家在印度掛牌)。

台鋼集團的成員大多是中小型企業，堅定的相信，唯有增強各公司的競爭力，才能為股東與員工帶來最大利益。加入並成立職棒第六隊，希望把良善的社會風氣還有正能量，回饋給生活在台灣這片土地上的每一位。