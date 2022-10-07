金酒公司副總陳啟展說明，網媒烏龍爆料之「2019董楊童懇親大會紀念酒」供銷價格，與手中同規格產品「金門紀念酒」相同，絕無「低價供應」情事(于家麒攝)

金門酒廠出品之高粱酒，為國際知名品牌，金酒公司歡迎各工商團體客製專屬之高品質酒品(于家麒攝)

今（7）日有網路媒體報導，金酒公司員工爆料現任金門縣長楊鎮浯的父親楊肅元，利用關係於2019年時以迂迴方式透過金酒總代理公司幫宗親會下訂1200瓶紀念酒，價格還低於內部表訂價格4成特權販售紀念酒，金酒公司緊急召開記者會澄清，相關報導內容中，有關酒品訂製等爭議，均係屬烏龍爆料，絕無「低價供應」情事。

金酒公司表示，有關主題酒及各項酒品開發與銷售，金酒公司均以保有公司獲利及穩定市場等方向，進行規劃相關營銷策略，並積極開拓新客源，近年即有「2019全球董楊童懇親大會紀念酒」、 「2022全國商業總會紀念酒」、 「大甲媽萬福金安金門高粱酒」、 「花蓮勝安宮七十週年紀念金箔酒」等，各項酒品產製及銷售均依契約規定辦理，金酒公司特別聲明，望網路媒體應善盡查證，勿以片面訊息曲解報導，不僅有損金酒公司聲譽，亦傷害金門鄉親之共同資產，金酒公司對此亦將保留法律追訴權。

金酒公司指出，主題酒為與陶瓷業者合作兼顧振興產業及藝術性與紀念性之客製酒服務，由陶瓷業者為窗口，依主題酒辦法相關規定辦理，網媒指涉之「董楊童懇親會紀念酒」為金酒公司經銷商黑松公司，依據相關經銷合約提出開發的之客製酒，依約，各經銷商為擴大客製酒市場，針對個別紀念酒提出之專案申請，金酒公司均會進行評估，並依經銷合約及程序辦理。

金酒副總陳啟展說，網媒烏龍爆料之「2019董楊童懇親大會紀念酒」供銷價格（此為供應給經銷商價格，非產品之末端售價)，與同規格產品「金門紀念酒」相同，其部分包裝材料為申製商供應物料，也節省了不少包材成本，故於此批主題酒之獲利率，甚至還略高於同款之金門紀念酒，因此，報導內容之「低價供應」情事，顯為烏龍一場。

金酒公司強調，由於金門酒廠出品之高粱酒，為國際知名品牌，且深獲廣大消費者喜愛，無論收藏或贈禮，均為首選之美物，金酒公司歡迎各工商團體客製專屬之高品質酒品。

金酒公司最後也再次聲明，請勿因各種目的，以非正常之手段損及經銷商信心及金酒公司與縣民權益，希望大眾持續愛護金門高粱酒品牌。

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