進入2022年最後一季，今年台股ETF市場話題不斷，國內首檔納入5因子選股的「中信臺灣智慧50」（00912）配息公告出爐，擬配0.2元，實際配發金額10月17日公告、10月19日除息，投資人最晚在10月18日買進或持有，皆可參與本次配息，分配收益日為11月21日。

中信投信表示，中信臺灣智慧50（00912）與市面上多因子ETF的差異在於，透過5種風格因子掌握市場輪動，每季監控調整個股權重，掌握循環時機提升績效，更在市場波動環境下，提升投資防禦能力，領航投資人，堪稱台股GPS。

中信臺灣智慧50（00912）經理人張圭慧表示，受全球升息抗通膨影響，今年資本市場波動衝擊加劇，但以近五年大盤指數比較，中信臺灣智慧50 ETF所追蹤的「特選臺灣智慧50指數」漲幅約77%，領先臺灣加權指數漲幅44%，每季透過因子監控選股調整投資組合，更納入防禦機制，以圖在震盪的環境中，創造更靈活彈性投資模式。

展望台股後市，張圭慧指出，升息恐慌下，中長線仍偏箱型整理，在產業與投資市場面臨調整情況，對多數投資人而言，選擇政策性支持產業、或受惠升息利差的金融類股做為存股標的，是最有可能長期成功的投資策略。

中信投信提醒，目前為第一階段公告配息金額，最終公告金額可能因規模變化而改變，配息率不等同報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。