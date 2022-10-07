彰化銀行9月稅前盈餘12.44億元 23:242022/10/07 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布，2022年9月合併稅前盈餘12.44億元，累計今年前九月的合併稅前盈餘99.72億元，累計今年前九月合併稅前每股盈餘（EPS）0.94元，累計今年前九月合併稅後盈餘85.21億元，累計今年前九月合併稅後每股盈餘（EPS）0.80元。 喬山自結9月合併營收32.77億元 創同期新高 六角9月營收3.66億元 第三季毛利率表現可望勝第二季 光寶科9月營收159億元 創三年來單月新高 #累計今年前 #九月 #彰化銀行 #合併稅前盈餘 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前九月外資淨匯出逾7千億 04:102022/10/06 財經要聞 前九月權證發行檔數 成長17％ 04:102022/10/04 證券．權證 《國際經濟》能源漲不停 荷蘭9月通膨14.5%創新高 15:522022/10/06 財經 《電子零件》群光9月營收繳出第5個百億 Q3再創高 14:312022/10/06 財經 開出235張罰單，Q3占三分之二 金管會前九月開罰近2億 04:102022/10/05 金融．稅務 2022 年九月台灣電動車銷售排行榜：Model 3 冠軍連莊，Kia EV6 大量交車衝上第二名 13:422022/10/04 汽車情報-汽車新聞 《國際經濟》烏國難民計入 德9月失業人數上升 17:122022/09/30 財經 熱門股－晶呈科 震盪走揚戰前高 04:102022/10/07 證券．權證 倫飛電腦8月每股賺0.43元 04:102022/10/05 產業．科技 台達電智原績昂 權證給力 04:102022/10/07 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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