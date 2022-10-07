彰化銀行公布，2022年9月合併稅前盈餘12.44億元，累計今年前九月的合併稅前盈餘99.72億元，累計今年前九月合併稅前每股盈餘（EPS）0.94元，累計今年前九月合併稅後盈餘85.21億元，累計今年前九月合併稅後每股盈餘（EPS）0.80元。

喬山自結9月合併營收32.77億元 創同期新高
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