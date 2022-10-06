喬山（1736）受惠於商用客戶積極展店效益，推升自結9月合併營收32.77億元，月增19％、年增13.45％，創同期新高；累計今年前九月合併營收221.4億元，年增5.26％，改寫同期新高。喬山表示，從8月開始各客戶到貨量增加，使得8、9月單月營收持續向上推升，連續二個月刷新同期營收紀錄。

喬山為全球最大商用健身器材供應商，在34個主要國家，設有40家行銷子公司，提供客戶高品質的原廠快速服務。

喬山全球售服的優勢及完整產品線，讓喬山站穩商用第一的地位，並持續擴大市占。目前由於健身房客戶拉貨動能強勁，上海工廠6月1日封控結束之後，迅速恢復增產、追趕訂單。8月開始，各客戶到貨量增加，使公司營收持續向上推升，連續刷新同期營收紀錄。

喬山目前在商用營收占比持續拉高，產品組合優化，加上去年啟動產品售價調整政策的效益，已逐漸顯現。喬山指出，以往受外部環境干擾的原材物料價格、匯率及海運費等因素，現已獲得紓解。

喬山第二季營運表現落底之後，預估營收及營業利益，可望於第三季起明顯回升，第四季為全年營運最旺的一季。