耕興(6146)9月合併營收4.5億元，單月營收再度改寫歷史新高，月增2.28％、年增10.27％；第三季合併營收為13.16億元，亦創單季新高，季增2.90％、年增13.06％；累計前三季合併營收為38.29億元，年增19.17％。

耕興9月於美國德州首度獲選擔任PTCRB CTIA OTA MRR特別工作組的聯合主席職位，也在今年的歐洲GCF全球認證論壇舉行PAG #41bis會議上當選為GCF PAG副主席職位，此兩大國際組織為主導5G及物聯網無線通訊標準制定之重要機構。相信在耕興積極參與產業標準的制定下，更能掌握無線通訊產業檢測的先機。

雖然全球面臨經濟景氣下行，導致消費力道減弱，但與產品認證測試與銷量無關，耕興主力產品5G手機在每年各大品牌廠仍會推出新機種，機種仍保有一定的數量，因此景氣衝擊對耕興的影響程度並不高。法人認為，耕興2022～2024年營收有望每年成長20％，面對2023年消費性市場的雜音，獲利續創新高仍然可期。