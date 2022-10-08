在高速公路上行走是非常危險的事，更何況晚上！大陸安徽一對夫妻昨（6日）晚在高速公路上開到一半發現水箱故障，丈夫便要妻子下車，回頭去休息站提一桶水補水箱，但丈夫又害怕停路肩會被罰，竟直接開回家，拋下妻子在高速公路上淋雨走1個多小時，讓許多網友看了氣炸「殺人未遂吧！」

根據陸媒《光芒視頻》報導，大陸安徽合肥一名交通警察昨天晚上在高速公路發現一名女子在路肩冒雨行走，將她攔下詢問，女子解釋是車子水箱故障，老公在路肩停車，要她去剛剛路過的休息站提一桶水回來加

一名男子將老婆丟在高速公路路肩，被警察臭罵「你怎麼不下來呀？」(翻攝自光芒視頻微博)★不良行為，請勿模仿！中時新聞網關心您。

未料女子的老公怕在路肩長時間停車會被開罰，竟拋下她逕自開車回家，等警察找到女子時，她已經在高速公路上冒雨走了一個多小時，凍得瑟瑟發抖。

後來警察載著女子去追她老公的車，追上後警察忍不住大罵女子老公「車壞了可以打電話報警求助，不是讓你老婆下車，在高速公路上面走。你怎麼不下來呀？你讓一個女生在路肩走，下著雨天又滑，能看得見人嗎？」女子則低頭不發一語，之後默默跟著老公離開。

對此，網友們看到影片都氣炸，紛紛留言：「他想就此扔下她不管了，這多明顯啊！可以起訴他了」、「從始至終，老婆的頭就沒有抬起來過，唉」、「好可怕，這次是員警幫忙，下次呢」、「看這兩人年紀也不小了，感覺這女的也是受欺負慣了」、「就算有仇也不能這樣啊」、「如果是我會離婚」。

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