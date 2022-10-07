大陸央視新聞用戶端報導，陝西咸陽市7日召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會通報：10月4日，一輛外省牌號的雙層大客車途經咸陽市福銀高速永壽服務區時，違規甩客40人。目前，被該大巴違規甩客的40人中，已報告新冠肺炎感染者19例。

2022年10月2日18時，一輛車牌號豫K90878的雙層大巴車載有48名新疆旅居史人員，從甘肅瓜州出發，前往河南禹州，途中2人在甘肅慶陽下車。該車於10月4日23時40分抵達福銀高速永壽服務區。剩餘46人中，山西籍6人在服務區下車後，由一輛麵包車接走，目前在山西省運城市河津服務區就地管控；剩餘40人遭遇甩客滯留在永壽服務區西區，被永壽縣點對點閉環轉運集中隔離。截至10月6日24時，已有19人被確診，均已送往咸陽市傳染病院進行隔離治療。

目前，當地啟動疫情防控應急處置指揮部機制，成立應急處置工作專班，統一指揮、統一調度、統一行動，嚴格落實核酸篩查、流調溯源、醫療救助、風險人員排查等防控措施，全力應對處置工作。