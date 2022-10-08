警政署協助地方擴大租用緩撞車，以維護員警及民眾安全。（翻攝照片／林郁平）

行政院長蘇貞昌在今年1月院會時曾指示，為能有效減少交通事故，應加強改善相關裝備設施及教育訓練，並善用科技執法。警政署現已規劃「恢復區間測速」、「建置交通科技執法設備」及「增設緩撞車」等3大專案，藉由精進交通安全作為，守護民眾及執勤員警生命安全。

警政署表示，已對全國45處區間測速設備全面進行標準檢驗及資安檢測，由警政署全程督考管制，使執法設備標準化並於6月全數恢復執法，自恢復執法日起至9月底，與去年同期統計分析，交通事故減少189件、-21.16％及傷亡減少74人、-14.1％，呈下降趨勢，有效達到事故防制效果。

在建置交通科技執法設備部分，分別由交通部道安會補助14處、地方政府自籌經費63處及行政院補助188處共265處，其中188處建置經費由行政院專案核定5億7500萬餘元，全數於9月底建置完成，後續由各地方政府規劃執法宣導期程再行啟用，透過增設交通科技執法設備於重點路口，增添無形警力全時執法，提升民眾交通守法觀念，減少交通事故發生。

近年因國道員警執勤發生多起交通傷亡事故，如2018年11月23日王黃冠鈞殉職案，行政院自2019年起動用第二預備金租用9輛緩撞車供國道警察局協勤，迄今累計防制事故現場人員傷亡43人（員警8人及民眾35人）、31輛車，成效良好。

有鑑於國道及快速道路的執勤風險，遂規劃國道警察局增設租用3輛緩撞車外，更擴大協助新北市等7個地方政府警察局租用緩撞車15輛，今年所需經費再獲行政院核撥第二預備金2000萬元支應，預期10月起將有27輛緩撞車陸續投入，使協勤範圍從國道擴及至縣市快速公路，員警到場處理交通事故時，可多一層保障並守護交通事故當事人生命安全。

警政署表示，相關交通作為不斷進化，是為了確保行車安全、減少交通事故、強化用路人守法觀念、降低民眾與員警傷亡事故及增加無形執勤警力，籲請用路人共同配合，培養用路守法習慣。