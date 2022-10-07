前警政署副署長蔡俊章在新北市藝文中心舉辦水墨畫展。（蔡俊章提供）

前警政署副署長蔡俊章在新北市藝文中心舉辦水墨畫展。（蔡俊章提供）

前警政署副署長蔡俊章在新北市藝文中心舉辦水墨畫展。（蔡俊章提供）

前警政署副署長、知名水墨畫家蔡俊章曾任職澎湖、南投、台南縣、高雄市警察局長，右手拿鎗，左執畫筆，人稱｢警界儒將｣，從2015年自警政署退休後，成為專職畫家，常獲邀至國內、外展出，獲獎無數。新北市藝文中心｢警界儒將-蔡俊章博士水墨畫精品展｣，將於10月8日上午10時舉辦開幕式，邀請藝術愛好者到場參觀，共享藝術饗宴。

此次在新北市展出，蔡俊章特別以平溪天燈、十分瀑布、淡水紅毛城、野柳女王頭、九份老街、石碇千島湖八卦茶園等新北市特色景點創作，希望引起參展民眾的共鳴，並感受當地優美景致，蔡俊章也將在開幕式中致贈畫作「平溪天燈」予新北市政府典藏。

蔡俊章退休後，以畫會友，行遍世界，曾兩次至北韓進行藝術交流，並獲頒韓國ICA水墨畫大獎、榮獲中國藝術家協會評定為「國家一級美術師」殊榮，並獲中國翰林書畫院聘為台灣分院副院長，亦榮獲「華人楷模•2019藝術成就獎」，藝壇成績斐然。