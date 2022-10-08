陳其邁揮舞後援會旗幟。（楊舒婷攝）

陳其邁致謝旗津居民。（楊舒婷攝）

高雄市長陳其邁8日上午前往高雄市旗津廣濟宮廣場，成立旗津後援會，民眾高舉旗幟、熱烈歡迎陳其邁的到來。陳其邁問及此次選舉，旗津區的投票率會不會提升時，旗津民眾吶喊：得票率100％，陳其邁也立即回應「麥黑白講」，逗得全場民眾哈哈大笑。

陳其邁表示，許多討海人都住在旗津，自從他上任來就一直建議旗津的建設一定要顧好，不論是漁港，還是海水倒灌的問題，高雄市府都相當關心，尤其是每到過年、人多的時候，旗津常常會有用水的問題，因此打通旗津的自來水管，緩解民眾的用水問題。

陳其邁承諾，自來水管打通後，第二件重要的事情就是「過港隧道」，目前中央已經進行相關的評估，相信第二條過港隧道的建設會對旗津的交通影響相當大，以後要來旗津就比較不會塞車。

「心在哪裡，哪裡就是故鄉」陳其邁表示，旗津就是他的故鄉，因此一定會和旗津居民站在一起，也會努力加強旗津的建設，減少旗津到處塞車的問題。陳其邁也特別感謝旗津的居民，在Omicron病毒的強襲下，旗津區能夠做到清零，居民都能配合篩檢，相當感謝。