根據《財訊》報導，9月19日，亞系外資最新報告出爐，持續看好ABF載板，認為長期結構性需求仍強勁，重申欣興買進評等，目標價來到250元。但隔日，ABF載板3雄欣興、景碩、南電再度破底，眾多小股民無語問蒼天。

《財訊》報導指出，過去3年，原本視作半導體多頭指標的ABF載板3雄，以龍頭股南電來看，從50元，最高漲到631元，漲幅超過11倍，早已是外資、本土投信到小股民人人看多的熱門飆股。但如今，大盤萬四大關失守，ABF載板3雄持續跌個不停。

小股民納悶，「前8月營收仍持續走揚，獲利續創新高，外資報告看多，唯獨股價卻持續破底？」在台股連續走空9個月的當下，ABF載板這時候到底是撈底的時機點？還是應該保守應對呢？

1 外資說一套做一套

根據《財訊》報導，面對投資人的疑惑，本土法人保守回應說，外資提出兩大利多論點，其一是台幣兌美元匯率走貶，有助載板3雄第3季毛利率走揚，讓載板3雄獲利持續走高。

第2點是認為高階晶片需求暢旺，使得2.5D和3DD封裝技術滲透率提高，帶動ABF載板需求，今年供需缺口約達10%，明年度拉大至18%，使得ABF載板3雄，不受全球通膨影響，持續看俏。

《財訊》分析，有了外資報告的背書，許多投資人繼續看好ABF載板3雄，導致跌愈深買愈多的情況。法人揶揄地說，「外資是說一套，做一套。」報告是利多不斷、調升目標價，但真實的行動卻是賣超不斷。

統計今年截至9月21日，外資賣超欣興達43000餘張；賣超景碩達34000餘張；賣超南電也有7800餘張。法人建議，不妨等待外資停止賣超後，再進場逢低承接也不遲。

另外，法人也直言，載板3雄何時能止跌，不如先看輝達（Nvidia）、超微（AMD）落底了沒。從目前走勢觀察，輝達從高點333美元，修正至今的1225美元，跌幅6成以上，股價也持續探底中，未見止跌訊號。超微的情況也相差無幾，從161美元殺到68美元，空頭排列相當明顯。

2超微、輝達未落底

《財訊》分析，簡單來說，由於輝達、超微兩大晶片廠為載板廠前3大客戶，占ABF載板出貨比重達20~30%，所以，不管外資報告如何強調ABF載板供不應求的情況，但在輝達、超微股價都呈現大幅下滑的現況下，被視作供應鏈重要一環的載板，也很難逃過這一次修正的風暴。