台北市萬華國中教師陳台瓊投入特殊教育長達25年，今年榮獲師鐸獎肯定，最近並被教育部選為教育家人物典範。陳台瓊以專業、毅力投入特教生的照顧，在她的諄諄善誘下，特教生在輕鬆歡樂的氛圍中打破學習障礙，建立起自信心，提升生活的技能，逐漸養成解決生活問題的能力。

剛教過的字，隔天就忘記；高年級了，還需要扳手指算數學；坐下時，手腳不停動來動去，渾身坐立難安；有的孩子生性害羞，除了老師，不敢與任何其他人講話，無法與人正常互動……，這些令普通班教師頭疼的特教生，到了陳台瓊這裡，全部成了她的好幫手。

陳台瓊教的特教生，不但在學校擔任回收志工小尖兵，還能夠進行校外公共服務，到親子館幫忙擦拭嬰幼兒的嘟嘟車，樂在工作。孩子發現自己也能成為有用的人，笑容全部掛在臉上，生命從此變得不一樣。

「這些孩子其實智力正常，能夠在正常的環境下學習，只是某些部分需要特教老師的幫助。」在陳台瓊眼中，他們不是弱勢的特教生，而是有能力服務眾人的人，所以總是努力為特教生創造機會。

比如有老師需要幫忙，陳台瓊就會熱心引介：「來！來！來！我這裡有三位旗下藝人可以來幫忙。」在她的爭取下，孩子得以一展長才，他們穿梭全校替老師發冬至湯圓，指導普通班的學生回收電池與光碟片，藉由活動的參與，學生得以磨練社會技能，學習融入人群。

比如回收活動中，孩子羞怯、無法與人互動，陳台瓊會替他們製作視覺提示卡，讓孩子可照表操課，提升膽量與自信；訓練特教生算算數，「回收20片光碟 可以得到一點榮譽點數，那回收40片呢？」陳台瓊笑說，「他們可能要花5分鐘才算得出來。」

陳台瓊說，特教的孩子常感到挫折與無助，參與活動後發現，原來自己「可以被看見」、「可以成為有用的人」，這樣的生命教育，補足孩子內在的缺口，讓他們人生有了前進的動力。

陳台瓊總是告訴孩子，「把簡單的事做好，就是不簡單；把平凡的事做好，就是不平凡！」這句話是她教導孩子的座右銘，也成為她春風廣被，一生投身教育的最佳寫照。