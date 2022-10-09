台中海生館今年完不了工，市議員建議應該直接送監察院調查。（陳淑娥攝）

台中海生館今年完不了工，市議員建議應該直接送監察院調查。（陳淑娥攝）

興建長達12年的台中海洋生態館，原訂今年底完工、明年開幕，如今再跳票。市議員楊典忠質疑市府公共工程執行力與管控品質太差，今年完不了工，建議應該直接送監察院調查。建設局指出，配合OT廠商設備安裝調整工序等因素，將積極與廠商併行施工，目前以明年底營運為目標。

市議員楊典忠表示，台中海洋生態館原訂今年底完工、明年開幕，但在公共工程委員會工程管理系統中，完工日期已改為明年3月31日，而現場工程告示牌還寫著今年12月13日，質疑市府公共工程執行力與管控品質太差，被台中審計處提出檢討意見也沒用。

楊典忠指出，台中海生館基本營運工程9月底執行率只有65.83％，今年已經完不了工，盧市長的口號完全破功，建議應該直接送監察院調查，也呼籲市民用選票追究市府延宕台中重大建設責任。

台中市建設局表示，工程配合OT廠商設備安裝調整工序，加上國外運輸限制、物料供應短缺及設備交貨期程延期等因素，現正檢討展延工期，告示牌所載完工日期也將調整與實際一致，後續將積極與OT廠商併行施工，目前仍以明年底營運整體期程為目標，將持續努力。

觀旅局也說，將持續與建設局、承包顧問公司及廠商、OT廠商進行跨單位協調合作，以利工程進行，後續OT廠商進行營運展示裝修工程時，也將在兼顧品質及安全的原則下儘速完成，以明年底營運為目標。