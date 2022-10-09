全球首富、特斯拉執行長馬斯克接受媒體訪問時表示，提議把台灣變成中國的一個特別行政區防止衝突；民進黨台北市長參選人陳時中受訪則說，馬斯克是一個成功的企業家，有他一定的想法，不過，對於兩岸錯綜複雜的關係，可能還需要進一步做討論。對此，國民黨桃園市長參選人張善政說，相信大家的立場都一樣，就是「捍衛中華民國、守護台灣！」
張善政表示「台灣特別行政區」沒有討論空間，至於陳時中的言論，他認為陳時中腦袋有問題。
全球首富、特斯拉執行長馬斯克接受媒體訪問時表示，提議把台灣變成中國的一個特別行政區防止衝突；民進黨台北市長參選人陳時中受訪則說，馬斯克是一個成功的企業家，有他一定的想法，不過，對於兩岸錯綜複雜的關係，可能還需要進一步做討論。對此，國民黨桃園市長參選人張善政說，相信大家的立場都一樣，就是「捍衛中華民國、守護台灣！」
張善政表示「台灣特別行政區」沒有討論空間，至於陳時中的言論，他認為陳時中腦袋有問題。
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