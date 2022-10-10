10日是大陸十一長假後A股市場第一個交易日，但上證指數當日收跌1.7％，失守3,000點整數大關。滬深兩市10日成交額合計為人民幣（下同）6,280億元。

香港信報報導，上證指數10日盤中最多上漲5點，漲幅為0.17％，高見3,029點後有賣壓轉跌，最多下跌56點，跌幅為1.86％，低見2,968點，終場收報2,974點，下跌50點，跌幅為1.66％，成交額為2,901.2億元。

深證成指10日先漲後跌，盤中高見10,801點，上漲22點，漲幅為0.21％，低見10,500點，下跌277點，跌幅為2.58％，最終收報10,522點，下跌256點，跌幅為2.38％，成交額為3,378.7億元。

滬深300指數10日收報3,720點，下跌83點，跌幅為2.21％。創業板指數10日收報2,236點，下跌52點，跌幅為2.3％。

各類股普遍下跌，釀酒股跌逾5％，電子器件、飯店旅遊股跌逾4％，化工股跌逾2％。水泥、鋼鐵股偏軟。石油股逆市上漲逾1％。