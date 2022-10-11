歷經兩年多邊境管制後，日本11日起恢復台灣旅客免簽證入境與接受自由行，希望提振觀光以拉抬經濟。但許多商店依然關門、飯店人手不足，原因是許多服務業勞工疫情期間跳槽至其他薪水與工作條件更好的產業，短期內要補足人力缺口並不容易。