日本11日起恢復自由行 飯店人手不足 03:222022/10/11 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歷經兩年多邊境管制後，日本11日起恢復台灣旅客免簽證入境與接受自由行，希望提振觀光以拉抬經濟。但許多商店依然關門、飯店人手不足，原因是許多服務業勞工疫情期間跳槽至其他薪水與工作條件更好的產業，短期內要補足人力缺口並不容易。 國慶假期住飯店享優惠 2.4萬間防疫旅館加入 國旅房價看跌 國境解封在即 租車業重啟機場接送 #人手不足 #自由行 #飯店 #許多 #歷經 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家族樹釜山影展上映 勾起韓觀眾對父親思念 20:172022/10/10 娛樂 陸「十一」境內航線機票價格 創五年新低 13:142022/10/07 財經 雙十助威 飯店住房率飆9成 04:102022/10/10 產業．科技 三飯店10月拍賣 總規模10億元 04:102022/10/10 產業．科技 午宴日本祝賀團 蔡英文：努力實現自由開放印太願景 16:502022/10/10 政治 白河十七戶南天宮信徒感謝神明 雙十慨獻十兩金牌 16:082022/10/10 寶島 低薪招嘸人 旅宿業盼開放移工 04:102022/10/09 生活新聞 沈慧虹走訪「春室」、「Dye業」盼為返鄉青年創造舞台 15:182022/10/08 政治 歷經7次流標 蘭潭國小「蘭亭樓」改建工程啟動 19:332022/10/08 生活 國慶演說全文曝光 蔡英文：給世界一個更好的台灣 10:532022/10/10 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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