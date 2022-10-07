大陸「十一」假期進入尾聲，旅遊平台去哪兒數據顯示，今年「十一」境內航線機票平均支付價格為人民幣（下同）650元，創五年來同期最低，「十一」假期飯店預訂量增長明顯，90後人群占比近五成，成為「宅飯店」主力。

36氪報導，本地遊仍是「十一」假期關鍵詞，本地遊相關旅行產品的搜尋量從10月2日起持續猛增，「十一不出城玩法」關注人數達百萬，騎行、徒步、划船、滑雪和騎馬等運動遊玩攻略，搜尋量月增200％。

旅遊平台飛豬6日公布的「十一」旅遊消費觀察數據顯示，「十一」周邊遊訂單量較上一個時長七天的春節假期增超80％，租車自駕遊需求較為活躍，飛豬平台上租車類產品的預訂人次較春節增長超50％。

住宿方面，多地星級飯店和近郊親子飯店較為熱門，飛豬平台「十一」星級飯店訂單量較春節翻倍增長，恢復至去年「十一」的九成以上，浙江、福建、江蘇、上海、北京、廣東、重慶和湖南等省份的星級飯店預訂增速較快。