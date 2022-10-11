滬深兩市11日早盤震盪走高，滬指探底回升翻紅，創指盤中漲超1.5％。概念股方面，鈉電池、儲能、太陽能等相關類股持續強勢，汽車產業鏈活躍，券商股持續走強；油氣開採、燃氣類股持續回檔，醫藥股走低，房地產類股下挫。總體來看，個股漲多跌少，兩市超3,100檔個股飄紅。
截至11日午間收盤，滬指報2,986.11點，漲0.4％；深成指報10,614.34點，漲0.88％；創指報2273.07點，漲1.65％。
盤面上，鈉離子電池、一體化壓鑄、儲能相關類股漲幅居前。酒店、燃氣、房地產服務類股跌幅居前。
滬深兩市11日早盤震盪走高，滬指探底回升翻紅，創指盤中漲超1.5％。概念股方面，鈉電池、儲能、太陽能等相關類股持續強勢，汽車產業鏈活躍，券商股持續走強；油氣開採、燃氣類股持續回檔，醫藥股走低，房地產類股下挫。總體來看，個股漲多跌少，兩市超3,100檔個股飄紅。
截至11日午間收盤，滬指報2,986.11點，漲0.4％；深成指報10,614.34點，漲0.88％；創指報2273.07點，漲1.65％。
盤面上，鈉離子電池、一體化壓鑄、儲能相關類股漲幅居前。酒店、燃氣、房地產服務類股跌幅居前。
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