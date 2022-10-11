莫德納BA.1雙價次世代疫苗今起擴大開放接種，18歲以上民眾皆可做為追加劑施打。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，目前次世代疫苗已接種約45萬劑，尚有225萬劑存量，需視今天及明後天施打狀況，才能決定是否需要向莫德納公司加購。

國慶連假剛結束，指揮中心統計，10月8日到10日共接種6萬3451人次，其中次世代疫苗占3萬5207人次；目前次世代疫苗累計接種44萬9628人次。

王必勝表示，目前次世代疫苗已施打45萬劑，還有225萬劑的存量，由於今天才剛開始施打18到49歲民眾，還要再觀察明後天施打狀況是否很踴躍，才能決定是否需要和莫德納公司加購。

至於是否考慮開放18歲以上民眾接種原始株疫苗作為第4劑接種？指揮中心發言人莊人祥表示，須先蒐集各國相關接種建議，再送衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）；由於各國建議不一，正在做最後蒐整，今天會將資料提供給ACIP委員作書面審查，待審查結果出爐再對外說明。