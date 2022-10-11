全球進入高通膨時代，民進黨立委邱志偉質疑，明年是否經濟衰退引發生惡性通膨？央行總裁楊金龍備詢時強調，世界主要國家都採取嚴厲貨幣緊縮措施，大體上經濟會下調，通膨會慢慢下來，台灣相對穩定，雖然明年通膨問題仍在，「雖然還是高，但可控制且會慢慢下來」。

立法院今進行施政總質詢，邱志偉質詢時指出，對於明年整體經濟展網，經濟衰退可能性幅度大？有哪些產業受到影響最大？呼籲政府需要協助被影響到的產業，且要為未雨綢繆且超前部署，對於哪些產業受到影響與衝擊，也必須做好相關準備工作。

經濟部次長曾文生表示，應該不是衰退，而是明年經濟成長率不像這兩年高，可說是成長趨緩，對於產業受到影響還需要再觀察，而半導體產業需求仍暢旺，但現在經濟情勢不穩定，新增投資減緩，如工具機產業就須多注意，經濟部將持續關注。

邱志偉表示，對於通膨惡性化，未來一年是否更嚴重？因為經濟成長趨緩，碰到通膨惡性化，這兩因素加起來就會產生金融危機，而台灣發生惡性通膨及金融危機的可能性多少，是否可能發生2008年金融海嘯危機狀況？

金管會主委黃天牧認為，通膨不是金管會權責，國內的金融機構富有韌性，現在銀行呆帳比例只有0.2％，且資本適足率都足夠，行政院指示要強化金融韌性，金管會努力朝這方向執行。

楊金龍表示，美國、歐洲、英國通膨嚴重約8到10％，但台灣通膨相對穩定，整年穩定約壓在僅3％內；世界主要國家都採取嚴厲貨幣緊縮措施，大體上經濟會下調，通膨會慢慢下來；基本上明年通膨雖然仍高，但可控制且會慢慢下來。