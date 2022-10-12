健保部分負擔調漲討論已久，原訂在今年5月15日上路，卻因本土疫情延宕至今。衛福部長薛瑞元8月接受媒體專訪時強調，部分負擔新制今年一定會上路，但他今日表示，如果年底前疫情沒有好轉、經濟活動未復原，可能不一定剛好年底實施。

衛福部4月公告部分負擔新制，藥品依醫療院所層級收取200～300元，慢箋首次亦同，但第2、3次免收；區域醫院、醫學中心急診，較危急的1～2級少收100～150元，4～5級則多收250～300元；另民眾赴診所做檢查，起徵點為1000元，低於1000元的檢查均免費，超過則收100元，而地區醫院逾500元依定率收取，至多收100元，區域醫院、醫學中心依是否轉診收150～400元。

原訂5月15日上路的政策，因疫情延宕至今都未上路，薛瑞元8月接受媒體專訪時首度證實，「年底前一定上路」，但今日接受民眾黨立委蔡壁如質詢時指出，如年底前疫情沒有好轉、經濟活動未復原，可能不一定剛好年底實施。疫情的因素如果排除，就會在年底實施，要看疫情的變化和社會的復原狀況而定。

蔡壁如則表示，疫情起起伏伏，開放邊境時衛福部就說疫情穩定，實施其他制度時，就說不穩，「都是你們在講」，呼籲衛福部該實施就應實施，並詢問薛瑞元心中的計畫是什麼，薛則回應「應該要實施」。

媒體進一步追問，是否有望在農曆新年以前實施？薛瑞元表示，「未來的事情不要太多猜測，會審時度勢來處理」。

另外，薛瑞元今接受民進黨立委蘇巧慧質詢時表示，待確診數降至1萬左右，或是1萬以下，就可以確定疫情往下走。媒體也詢問，確診數達到1萬例以下是否會是部分負擔新制上路的條件？他則回應「這兩件事是獨立的」。