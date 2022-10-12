警方努力掃蕩詐騙集團，積極向民眾宣導，但仍無法根絕詐欺犯罪，警方坦言，詐欺犯罪除了是瞄準人性弱點外，還有4大原因都讓查緝工作面臨困境，不過，警方強調，「魔高一尺道高一丈」，仍會想方設法一一克服。

警方分析，詐騙手法日新月異，防不勝防。各式詐欺手法日新月異，各類防詐資訊經警察機關長年大量宣導及媒體反覆報導，許多民眾產生麻木及過度自信心態，對宣導資訊視而不見致未與時俱進，亦未轉告、提醒親友，導致周遭人士遭詐風險提高。

再者，電信法規與金融法規相較，資安防護嚴謹度待加強。隨著電信網際網路科技迅速發展，犯嫌為躲避警方查緝，藉由電信業者與簡訊代發商服務發送含惡意連結的釣魚簡訊，或於通訊軟體建立群組引導民眾至假投資網頁，凸顯相關法理規範尚待強化。

金融便利性隱匿贓款流向。警方指出，詐欺集團常利用的洗錢管道已結合人頭帳戶、第三方支付及虛擬通貨等金融工具，除利用去中心化特性隱匿贓款流向，再透過網路進行跨境洗錢供車手集團取款，導致警方調閱資料不易，殊難追查。

詐騙集團組織分工縝密，斷點分明。詐騙集團採行層級管理、分工細密，組織結構一般畫分為金主及幕後首腦、核心管理幹部、話務機房、系統商、轉帳水房、車手集團、組織結構完整，且因加入管理要素，使該犯罪組織更具效率。各節點間彼此均透過通訊軟體代號方式聯繫，亟難掌握成員間真實身分，易致警方查緝溯源中遭遇層層斷點。