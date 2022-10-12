高通今(12)日宣布推出最新的頂級XR平台Snapdragon XR2+ Gen 1，驅動新一代混合和虛擬實境(MR和VR)裝置，具備全新的功耗和散熱提升功能，讓OEM廠商能以更輕巧的外型提供更豐富的元宇宙體驗，目前已經有多家OEM廠商已承諾將推出搭載Snapdragon XR2+平台的商業化裝置。

高通表示，全新平台封裝：透過全新平台配置，打造更好的散熱功能和顯著的效能空間，以提高50%續航功率和提升30%散熱效能。這使該平台能在不影響產品外型設計的情況下，同步使用更多的多媒體和感知技術，實現全感官互動，例如在元宇宙創造栩栩如生的人類表情。

高通Snapdragon XR2+平台導入了全新的影像處理，達成低於10毫秒的延遲，實現絕佳的全彩視訊傳遞MR體驗。此平台支援同步感知技術，包括頭部、手部和控制器追蹤、3D重建與低延遲視訊傳遞。七個同步攝影鏡頭讓實體和虛擬世界透過視訊傳遞、精確的運動追蹤和自動室內空間建構，融合成全方位的MR體驗。Snapdragon XR2+平台的高畫素密度使PC品質的虛擬景觀栩栩如生，同時支援多個感測器和鏡頭，為更逼真的虛擬化身提供細緻入微的面部表情。