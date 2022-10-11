防治登革熱 嘉義縣引進AI新科技

登革熱疫情升溫，全台累計已有19例登革熱本土病例、36例境外移入病例，為讓民眾簡易辨識「白線斑蚊」與「埃及斑蚊」等病媒蚊，嘉義縣引進AI創新登革熱防治服務平台，藉由AI圖像辨識模型技術與LINE Bot聊天機器人全功能導入，民眾只要拍照上傳，就能快速提高辨識斑蚊孑孓精準度，進而判斷是否需主動通報相關單位進行防治，透過民眾自主應變，遠離染疫恐懼。

台南市政府是率先使用「AI登革熱防疫平台」， 現嘉義縣也跟進，盼借助全民參與力量及整合台灣整體防蚊大數據，分析產生登革熱病原的孑孓及卵粒數影像，可因此節省監測人員至少50％操作時間，辨識精準度達95％，既省下人力資源，也可擴大檢疫區域，並提供更全面防護。

環保局廢棄物管理科長顏瑞瑩說，這次AI登革熱防治團隊選定嘉義縣為宣導推廣場域，邀全縣居民共同參與，目前主要以嘉義縣登革熱確診案例活動範圍作為密度調查、孳清依據，並配合環保局清潔隊進行作業，可讓相關單位即時、精確監測通報登革熱可能好發熱區，以利後續防治清消作業並有效快速控制病媒繁殖。

顏瑞瑩說，AI登革熱辨識技術已建置「成蚊」、「孑孓」、「蟲卵」3種辨識模板，即使病媒蚊種在不同生長周期階段狀態仍可精準辨識，民眾只需要拍照上傳至LINE平台「全民登革熱AI防治」，便可迅速得到15種成蚊種類、2種孑孓及蟲卵數計數辨識成果並完成通報。