半導體整合服務供應商崇越科技（5434）受惠半導體材料銷售暢旺，以及環保工程依完工比例進入下半年入帳高峰，持續挹注成長動能，第三季合併營收達137.93億元，季增4.29％、年增25.52％，連續七季改寫新高紀錄。

崇越科技9月合併營收達45.39億元，月減2.01％、年增21.92％；累計今年前三季營收為396.01億元，與去年同期相比成長28.15％。崇越科技長約（LTA）訂單能見度清晰，大陸矽晶圓LTA訂單最長已看到2026年，除此之外，光阻液價量齊揚，在台的兩座石英廠產能皆呈現滿載狀態，法人看好公司全年營收將穩定維持雙位數成長，有望再創新的里程碑。

崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。