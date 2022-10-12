現代運動風氣越來越盛行，不少男女都積極鍛鍊身材，日前一名自稱「翹臀女孩」的網友表示，只要一天沒健身，就會覺得渾身不對勁，就連生病她也沒有停止訓練，沒想到某次卻在深蹲時發生意外，讓她驚呼：「大腿都濕了」。

原PO在校園論壇《Zuvio》發文表示，自己健身已經超過3年，在女生中堪稱「巨巨」，今年也決定要報名健身比賽，因此每天都上健身房，飲食也相當講究，不過這樣的她卻被男友認為是「走火入魔」，兩人雖然因此分手，但卻不減原PO對健身的熱情。

「我真的一天沒健身，就覺得有罪惡感」，原PO表示，日前她罹患腸胃炎，仍拖著不適的身體去健身，深蹲時一用力就不小心放了屁，「就覺得大腿濕濕的」，而原PO的教練也尷尬地請她先去廁所清理，讓她忍不住直呼，「真的超噁心！史上最衰的一天」。

貼文一出，引來不少網友討論，「拉肚子的時候不要相信任何一個屁XD」、「臭臭der」、「健身路上有你有我，不管發生什麼糗事，都不能阻擋去健身房的路」、「會報名健身比賽的女生很少見呢」，而原PO也回應，「我是翹臀女孩」、「等比賽結束我就吃到變肥婆」。