美國對中國大陸祭出半導體制裁，將實施最新一輪出口管制措施：身為台積電大股東、國發會主委龔明鑫今於立法院經濟委員會上表示，美國對半導體規範愈來愈明顯，短期對供應鏈、訂單皆面臨更彈性調整的階段。

龔明鑫表示，我國高階晶片未來要賣到中國大陸的困難度會愈來愈高，中、低階暫時不受影響，但還是要因應變化做出調整。

對於若兩岸軍事衝突，美國會派飛機接走台積電晶片工程師，龔明鑫表示，消息未經證實，半導體聚落在台灣非常完整，維護半導體供應鏈，就是保障台海安全最好辦法。