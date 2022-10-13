台股跌破13,000點大關，今年以來跌幅已有29.68％，應已領先亞洲各主要股市「超跌」，亦已觸及金管會重點觀察指標之一，但因金管會12日才擴大限空令幅度，當天外資借券賣出占交易量的比重，由3％跌回2.85％，因此金管會仍將密切觀察股市後續發展。

金管會觀察重點主要是台股跌幅是否已超越各主要股市，到12日收盤台股今年累計跌幅是28.2％，仍小於美國Nasdaq累計跌幅33.36％，及香港累計跌幅28.62％，但先前一直比台股跌深的韓國股市，到12日跌幅為26.03％，已小於台股，到13日為止，台股跌幅擴大到29.68％，在亞洲股市中，已算今年跌幅最深，接下來就是觀察13日的美股情況。

金管會另一個觀察指標是交易量，到12日為止，台股今年日均交易量是2,521.86億元，比去年衰退38.97％，但韓國日均交易量衰退43.99％，台股要稍好一點。

第三就是外資動向，外資借券賣出量12日有減少跡象，13日的部分證期局尚未公布。日前金管會主委黃天牧已表示，市場情況極為嚴峻，金管會備妥相關方案，先前已實施過的是一定條件下的平盤下不得放空，及無論什麼條件平盤下都不得放空，最嚴重是全面禁止放空等不同程度的限空或禁空令，再更嚴重就是限縮漲跌幅。

黃天牧表示，這些工具都是過去發生金融風暴或疫情等衝擊投資人信心時，用來穩定股市，但都是雙面刃，祭出時會延緩跌幅，有時間讓投資人冷靜，但也可能拉長跌勢或沒有交易量，更重創投資人信心；同時黃天牧亦表示，還沒找到新的工具可因應現在面臨的新問題。

即後續美國聯準會仍會持續升息，台美利差持續擴大，將加大外資流出，及台股可能再動盪，金融機構等投資損失加大，年底財報不好看，更可能加重賣壓，都是新的情況，金管會仍在想新的因應措施。