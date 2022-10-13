台股隨美股破底，在市場氛圍下，預期短線將持續探底。投信法人指出，台股轉強指標，可觀察強勢美元何時轉貶及美債10年期殖利率何時回落。若美元能轉貶及美債殖利率回落，有利資金回流新興市場帶動台股反彈，反之，則仍不利新興市場及台股的表現。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，在聯準會主席鮑爾發表鷹派言論後，預計在10月中旬財報公布前，台股仍屬震盪格局。不過，即使台股後市展望不佳，但仍有部分產業處成長期，預期資金會集中至相關產業，相關個股後續表現可望優於台股指數，看好族群中，電子股以晶圓代工、IC設備、光電、網通、電子零組件、車電與汽車零組件等為主；傳產股以生技、解封受惠等族群為主。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊並表示，台股占比高的半導體業、電子業在第四季持續調整庫存，2023年上半年電子新品上市搭配庫存漸近低點，產業景氣可望進入復甦期，車用、工控、雲端發展仍是主流，科技成長趨勢沒有因通膨或升息而停滯；傳產部分，原物料價格回落有助於降低生產成本，消費趨勢將由物品轉服務、家居轉戶外，雖通膨對消費面有影響，但消費板塊此消彼漲的力道更為顯著，建議把握台股評價仍低之際，展開中長線分批布局，並可選擇擁配息與潛在資本利得空間的高股息龍頭標的。