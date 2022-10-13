PLATTS報導，油價及石化上游原料走堅，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情穩步推升。其中，PE因需求增溫，全面上漲10美元；PP也彈升20美元；PVC、EVA、ABS及PS持平走堅。PE、PP概念廠台塑（1301）、台化（1326）、台聚（1304）及亞聚（1308）營運加分。

台塑表示，通膨及歐美升息，削弱消費者購買力，國際海運運能供過於求。由於物流改善，海運費自今年高點大幅下修(如台中港到印度由年初230美元/噸下跌至10月45美元/噸)，可望提升客戶購買力及競爭力。

10月為包裝材膜料及農膜旺季，加上大陸雙十一電商節及歐美感恩節消費旺季即將，預期十一長假後，市場買氣回溫，有利支撐PE價格上漲。EVA也因第四季進入鞋材需求旺季，預期十一長假後，買氣恢復，價格可再提升。

尤其，由於矽料價格平穩，其他光伏組件材料（光伏玻璃、電漿及逆變器等）價格走跌，整體組件成本下降，加上第四季歐美太陽能訂單需求佳，膠膜廠開始逢低回補庫存，光伏料EVA需求及價格可望再向上提升。

此外，大陸在第二季PVC價格大跌後，第三季因供需偏弱，市場呈現區間震盪行情，價格重心逐步下移。目前供應端隨著檢修結束，開工負荷率逐步提升，社會庫存繼續小幅上升；第四季供應量有增加預期，需求改善幅度或將不大，成本支撐較強，預計市場仍將延續弱勢。

無獨有偶，受制美國房貸利率揚升、建材相關需求停滯，大量美國產PVC流入印度，加上大陸清零政策導致石化產品整體需求疲弱，日廠PVC銷印出口價格連六降，跌幅12％，10月銷陸PVC價格下跌一成。