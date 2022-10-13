受新冠疫情影響，沉寂2年半的台灣旅遊市場，今（13）日總算再度迎來國際旅客！13日凌晨0點10分抵台的台灣虎航IT506航班來自泰國的45名團客搶得頭香，分別由2家旅行社接待；另外出境首發團則是前往泰國及馬來西亞。

交通部觀光局局長張錫聰今日凌晨特別赴桃園國際機場，親自迎接搶得頭香的泰國團旅客，並送上喔熊組長造型變身頸枕及台灣特色伴手禮外。張錫聰也宣告：「台灣邊境旅遊再開，歡迎全世界的旅客來台觀光！」

觀光局表示，今日還將有來自日本、韓國、新加坡、越南和馬來西亞約百名旅客，其中有來台灣打高爾夫球的韓籍旅客，也有小團旅遊的日本客、以及中南部行程的馬來西亞旅客。今日觀光局也邀請日、韓、新、馬、泰、越等27名國際媒體及43名旅行業者來訪。預計今日共20團、245位旅客來訪，至10月底有230團、3630人。

雄獅旅遊表示，等了938天，終於在今（13）日迎來境外旅遊商機，上午共有39位旅客參加首發團，分別前往泰國及馬來西亞5天4夜團體旅遊；今天下午則將有18位旅客從韓國來北台灣4天3夜，走訪故宮博物館、野柳國家公園、大稻埕等。雄獅旅遊表示，待未來入境總人數管制解除及航班逐步恢復後，入出境旅遊皆有機會迎來爆發性成長。

雄獅旅遊說明，解封首日將由馬來西亞打頭陣，共有21位旅客搭乘華航CI731班機上午8時10分自桃園機場飛往檳城，前往升旗山、喬治市、北海甘榜kampung agong主題公園等景點；另有18位旅客搭乘星宇航空JX741班機前往曼谷5天4夜團體遊，並將造訪度假勝地芭達雅。

雄獅旅遊指出，由於東南亞團費漲幅最小，像曼谷較疫情前僅約增2千至3千元，因此除了一般旅客之外，企業員工的詢問度也相當高。

雄獅旅遊表示，除商務客之外，已陸續收到入境旅遊需求及預訂，主要以美加、歐洲、日韓、星馬等入境免簽證國家旅客為大宗。