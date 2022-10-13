台灣大(3045)今(13)日宣布，擴大「好速」專案供裝區，新增新北市與高雄市共計11個行政區，服務範圍涵蓋全台16個縣市、超過8成家戶，讓更多用戶可享台灣大行動與光纖上網服務。

在疫情驅使下，民眾居家防疫使得家用寬頻需求大幅攀升，台灣大5G「好速」專案也持續熱銷，今年1月至9月累積用戶數與去年同期相比成長達到190%，台灣大為了讓更多用戶享受優質網路服務，將「好速」專案供裝區擴大，新增新北市7個行政區(板橋、土城、三峽、鶯歌、樹林、中和、永和)，以及高雄市4個行政區(左營、三民、苓雅、前鎮)，擴大供裝區範圍涵蓋達11個行政區，加入台灣大「好速」專案的行列。

台灣大表示，申辦「好速成(又又)」1599元專案，不僅提供5G上網吃到飽、1Gbps光纖上網及升級Wi-Fi 6旗艦版，用戶再享Google智慧音箱+台灣大智慧家庭升級組、Google Nest Hub智慧螢幕，或是免費租用能擴大訊號範圍的Mesh網狀路由器等好禮三選一，另外，「Open Possible聯名卡」卡友還可享指定專案再加碼2000元momo幣，繳納台灣大5G電信帳單，每月再享現金回饋最高5.5%。

台灣大表示，民眾申辦「好速成(又又)」5G吃到飽1399元方案，月租加價200元，就能升級1Gbps光纖上網+旗艦版Wi-Fi 6的優質網路體驗，另享「mo幣多」優惠，於momo購物網消費滿額，每月可獲得最高750元momo幣回饋，此外，也可以選擇加購Disney+方案，首年可享免費。