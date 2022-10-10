台北遠東香格里拉粉紅假期住房專案。（台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉響應國際乳癌防治月，攜手美麗佳人與So-Net，推出「粉紅假期公益住房」專案，以充滿勇者精神的 So-Net momo熊佈置主題房，加贈豐盛早餐兩客、momo熊玩偶、專屬粉紅甜點、美麗佳人裙襬澎澎RUN粉紅小澎裙、T恤和雜誌等迎賓禮，每間住房還將捐贈200元予財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會。「粉紅假期公益住房」每晚6500元起，自即日起至11月30日期間限量供應。

台北遠東香格里拉今年首度攜手美麗佳人國際中文版與So-Net，限量推出「粉紅假期公益住房」專案，每晚6500元起外加15.5％服務費及稅金含兩客豐盛早餐，在精心佈置的台北101景觀尊榮客房中，一邊欣賞城市美景一邊享用獨家限定粉紅手工甜點組，還可將擁有高度幸福感的粉色momo熊、美麗佳人國際中文版雜誌、粉紅小澎裙與時尚T恤帶回家！住宿期間亦可享用飯店完善的休閒娛樂設施例如健身房、三溫暖及頂樓景觀恆溫泳池等，盡享健康樂活的都會假期還可做公益獻愛心，專案每房將捐贈新台幣200元予財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會，幫助乳癌防治推廣、教育與研究，並協助病友恢復健康。

位於台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊於今年提前九月以行動支持國際乳癌防治，10月30日前每週六及週日下午2點至5點，特別限定推出「粉紅公益下午茶」，在挑高時尚空間盡攬台北高樓迷人景觀，享用由德籍行政甜點主廚法蘭克(Frank Braun) 精心設計充滿粉紅力量的精緻茶點，也能同時做公益，台北遠東香格里拉將捐出下午茶銷售淨利的15％予財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會。「粉紅公益下午茶」內含七款特製甜點、五款精緻鹹點、當季水果與粉紅氣泡酒一杯，每套1380元外加一成服務費，訂位請洽 (02)7711-2080。

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