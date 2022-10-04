全聯第三度攜手勵馨基金會，支持勵馨家暴兒少助學計畫，四日舉辦「愛，從1開始」記者會，邀請藝人陳漢典擔任公益愛心大使。（季志翔攝）

全聯第三度攜手勵馨基金會，支持勵馨家暴兒少助學計畫，四日舉辦「愛，從1開始」記者會，邀請藝人陳漢典擔任公益愛心大使。（季志翔攝）

全聯第三度攜手勵馨基金會，支持勵馨家暴兒少助學計畫，四日舉辦「愛，從1開始」記者會，受助對象ELVA（右二）與真真（左二）出席分享心得。（季志翔攝）

全聯第三度攜手勵馨基金會，支持勵馨家暴兒少助學計畫，四日舉辦「愛，從1開始」記者會，邀請藝人陳漢典（中）擔任公益愛心大使，受助對象真真（右）與ELVA（左）應邀出席。（季志翔攝）

全聯第三度攜手勵馨基金會，支持勵馨家暴兒少助學計畫，四日舉辦「愛，從1開始」記者會，邀請藝人陳漢典（左二）擔任公益愛心大使，與勵馨基金會執行長王玥（左一）、全聯福利中心協理劉鴻徵（右二）合影留念。（季志翔攝）

全聯第三度攜手勵馨基金會，支持勵馨家暴兒少助學計畫，四日舉辦「愛，從1開始」記者會，現場播放60秒一鏡到底的公益影片。（季志翔攝）

「愛，從1開始」記者會，邀請陳漢典擔任公益愛心大使，與全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會，共同呼籲民眾捐出零錢或 PX Pay 點數，全台一起攜手支持「一圓就學夢，助學家暴童」，期盼能夠集結社會大眾的關懷與資源，還給兒少一個機會，讓逆境兒少在脆弱的處境中，逐漸累積能量，建立人生發展資本。

據衛福部統計，台灣每年約有近80000起兒少保護案件，其中有許多孩子，因為長期面對家暴、性侵等待遇，自幼就身處在不利於成長的失功能家庭環境中，所經歷的創傷，讓他們在人生的道路上，不斷落入脆弱的處境中，承擔著因童年逆境而造成的創傷影響風險。勵馨基金會超過30年來，為脆弱處境中的逆境兒少特續提供的生命希望，完整建構一系列專業的兒少服務，給予孩子所需的心理諮商服務以外，協助給予就業輔導、培力課程安排、技職材料補助與生活補助費等，讓孩子們能夠有足夠的資源，在逆境中仍能執著夢想希望往前走，期盼能集結社會大眾的關懷與資源。

全聯攜手勵馨基金會「勵馨家暴兒少助學計畫」零錢捐募款計畫於10月1日起跑，全聯期望藉由「愛，從1開始」零錢捐這樣的公益活動，將這份愛心擴及全台灣各個角落，讓身處在脆弱環境中成長的兒少來說，求學或就業是能夠改善命運的機會。 今年，勵馨基金會榮幸邀請藝人陳漢典擔任「勵馨家暴兒少助學計畫」公益大使，陳漢典坦言：「道次在與勵馨認識的過程中，聽到許多孩子遭遇不幸的故事，心底都會有股揪心的感受。

然而，現在有許多孩子正透過勵馨的協助，努力的找回生命中的掌控權；我希望社會大眾應該給予更多力量與鼓勵，讓他們能夠有更多的能量，走出命運的逆境。」 面對孩子們所遭遇到家暴、性侵、家庭失功能等命運的遭遇，不僅造成心理層面的創傷，更需要透過長期心理的陪伴與諮商，除此之外，家暴兒少更是長期缺乏教學資源，需要外界的援助，才能機會回到生命穩定的軌道上。

地表最強綠葉陳漢典更跨刀為募款活動拍攝公益影片，影片中60秒一鏡到底的拍攝，亦是呼應面對生命的挑戰，影片的拍攝可以重來，然而命運的齒輪卻是環環相扣。陳漢典更進一步呼籲大眾：「或許，我們常常都想做好事幫助人，但更重要的是驅使自己行動的力量，一圓不嫌少，每一個人的一塊錢，也將聚沙成塔成為勵馨基金會幫助更多兒少家庭的基石。今天，我站在這裡，也希望透過我個人棉薄之力共同推廣「一圓就學夢，助學家暴童」的理念。

勵馨基金會執行長王玥好表示，每一年，我們陪伴上千位童年逆境經歷的兒少度過生命風暴，經歷童年逆境的兒少在邁向成人發展的過程中，極易遭受一連串的人生風險事件，兒少置身於脆弱處境中成長的機率增加。為了接住面臨各種逆境危機的兒少，勵馨透過專業心理諮商，協助兒少進行最主要的創傷復元。 除此之外，勵馨更透過資源的挹注，逐步協助兒少返回學校，培力與職涯探索等建構課程，同時也讓兒少得以建立自信心與認識自我，讓他們從生命的弱勢處境中翻轉命運。王玥好執行長更進一步指出：「這次，很開心能夠再次與全聯『愛從1開始』合作，希望透過全聯的幫 助，將家暴兒少助學的重要性擴及至全台各個角落，盼提供孩子足夠的資源，以就學開啟一條改變生命的道路。

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