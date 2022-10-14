全球最大影片串流平台網飛（Netflix）將自11月起在全球十多個國家推出投放廣告的訂閱方案，美國版將於11月3日上線，每月收費6.99美元。

周四網飛股價大漲5.27%，收在232.51美元。

網飛的「Basic with ads」訂閱方案將包括平均每小時播放4到5分鐘的「工商時間」，且用戶不能下載電影和電視劇。而受到授權方面的限制，這項訂閱方案初步僅提供有限的電視劇和電影。

每段廣告長度為15或30秒，會穿插在節目內容播放之前和中間。廣告主可以要求其廣告不要投放在他們不喜歡或認為不適宜的內容裡。起初，兒童節目和新電影先不會播放廣告。而收視調查公司Nielsen將自2023年起開始在美國使用其數位廣告評估工具Digital Ad Ratings，以協助廣告主了解其廣告的影響力。

多年以來，網飛一直對含有廣告的訂閱方案相當排斥，但隨著用戶增長持續趨於平坦，該公司終於還是推出了其第一個「便宜看」選項。

該公司在今年前兩個季都面臨用戶流失的挑戰，但看好第三季將增加100萬個訂戶。目前網飛的全球用戶約為2.21億個，使其穩居全球串流服務業一哥地位。

營運長Greg Peters表示，網飛將在下周二美股收盤後公布第三季業績，也打算公布新的用戶和營收預測。

在含廣告的訂閱業務方面，網飛將與微軟合作。網飛表示，在該服務推出初期，已經獲得數百個廣告主支持，且廣告庫存已幾乎銷售一空。

在價格的競爭力方面，網飛每月6.99美元的收費，較迪士尼Disney+和Hulu同類型方案（每月7.99美元）更便宜。而HBO Max的含廣告方案每月訂閱費為9.99美元。

營運長Peters表示，網飛制定的價格方案讓任何從無廣告基本方案切換到含廣告選項的用戶，都將對公司營收帶來「中性至正面」的效益。這意味著網飛每月將至少從每位用戶獲得3美元的廣告收入。

該串流平台含廣告的影片解析度為720p，而非月費15.49美元標準型方案所提供的1080p畫質。此外，不含廣告的基本訂閱方案月費為9.99美元，也提供720p的影像解析。

網飛宣布含廣告訂閱方案於11月1日率先在加拿大和墨西哥推出，緊接著11月3日在澳洲、巴西、法國、德國、義大利、日本、韓國、英國和美國上線，然後11月10日在西班牙推出。