台灣博世電動工具第三季接連推出雙渦輪鋰電衝擊四分扳手GDS 18V-1000 以及雙渦輪鋰電圓鋸。（博世提供）

博世電動工具今初18V BITURBO 雙渦輪系列產品率先推出擁有高動能高扭力的雙渦輪鋰電電鑽GSB 18V-150 C，以及整合高性能無刷馬達和藍牙智能技術的雙渦輪鋰電調速砂輪機GWS 18V-15 SC後，市場好評不斷，第三季接連強勢推出雙渦輪鋰電衝擊四分扳手GDS 18V-1000 以及雙渦輪鋰電圓鋸機GKS 18V-68 GC兩款新產品，新產品的強勁動能也再次成功締造用戶的美好體驗。

為充分實踐用戶良好體驗的品牌承諾，讓用戶得以依據工具效能與價格帶，「自在選擇」18V工具組合，博世今年度陸續推出口碑熱銷款18V鋰電免碳刷四溝免出力鎚鑽GBH 187-LI﹑18V鋰電免碳刷震動電鑽起子機GSB 185-LI，且為能持續打造廣泛的產品組合，滿足用戶需求，木工系列亦有18V鋰電免碳刷偏心砂磨機GEX 185-LI﹑18V鋰電免碳刷線鋸機GST 185-LI兩款新品登場，此外，年底也即將推出兼具可攜性和靈活性的18V鋰電熱風槍GHG 18V-50，讓用戶工作更簡單，隨時依照所需自由發揮。

甫上市的GAS 12-25乾濕兩用吸塵器，是博世首款採用獲得專利「自動清潔」技術的機型，其預過濾技術能將主濾網的壽命延長3倍，有效降低耗材成本，且GAS 12-25可集塵99.95％的細粉塵，不論是裝修工程、木工無塵作業、建築工程清潔、酒店及辦公室清潔、汽車清潔服務、安裝後清潔，用戶可依照各種場域，搭配耗材配件集塵鑽頭，集塵砂紙M480，輕鬆打造無塵作業的舒適環境。

同樣以精準品質聞名的博世測量儀器，繼熱銷商品綠光科技測距儀後，接續推出運用相機鏡頭技術，可清晰測量百米內目標的GLM 100-25C雷射測距儀，其具備360度傾角感應器、數位觀景窗、防水係數IP65與藍芽智能技術等優異性能，可應付各種室內或戶外的工作場景。

博世以「各種需求、一袋搞定」為訴求，以期全方面提供優異的工具體驗，讓用戶輕鬆提升效能，高效掌握工作，伴隨著多款新品陸續問世，台灣博世電動工具週年慶活動也將於10月正式開跑，『Bosch BeConnented』專屬會員好禮獎不完。