為推廣資源循環再利用與減廢觀念，自本年度4月起，花蓮縣環保局與民間團體合作，每月於花蓮鐵道文化園區一館辦理「在花蓮ㄉ免廢市集」2場次! 每一個物品都有它與主人的故事，在這裡，讓民眾將已經用不到的物品帶來，等待有緣人，或成為那位有緣人，取走自己所需物品，期望物品流動的可能性不只是金錢與垃圾桶，讓各種資源都得以生生不息。
本次活動特別加入『伊奶奶的剪剪衣－舊T-shirt大改造』及『野生ㄉ衫仔修理諮詢站』，邀請裁縫師傅至現場駐點，讓大家將輕微破損或舊衣物改造，或諮詢如何修補，讓舊物再生!另花蓮縣環保局也於現場提供二手書籍免費贈閱及袋袋愛分享箱，尋寶民眾若需要袋子裝二手物，備有循環紙袋供民眾免費使用。
花蓮縣環保局表示，為響應聯合國永續發展指標中第12項「責任消費與生產」，特主動與民間團體合作辦理本活動，期望達到二手物重複再利用，減少廢棄物產生之目標，目前預定後續活動辦理日期為10/24(六)及10/25(日)，市集日期可能因天候等因素異動，請查詢FB粉專「花蓮資源回收走透透」或「在花蓮ㄉ免廢市集」掌握最新資訊。
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