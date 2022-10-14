「共和世代」將在台北小巨蛋舉辦演唱會。（環球音樂提供）

隨著全球疫情趨緩，許多海外藝人陸續公布來台開唱的消息，成軍於2002年的美國搖滾天團「共和世代」 （OneRepublic）也將相隔6年二度訪台，帶著在湯姆克魯斯主演《捍衛戰士：獨行俠》中養眼的猛男打沙灘橄欖球插曲〈I Ain't Worried〉首登台北小巨蛋開唱，成為疫情後首個公布在台北小巨蛋開唱的西洋樂團。

由主唱萊恩泰德（Ryan Tedder）領軍的共和世代持續用搖滾音樂帶給全球歌迷驚喜。以〈Apologize〉一曲驚豔世界，發行的專輯在全球賣出逾1600萬張，締造超狂破百億的串流數據，被視為21世紀以來全球最重要的搖滾樂團之一。今年更為締造全球票房紀錄的電影《捍衛戰士：獨行俠》量身打造片中插曲〈I Ain't Worried〉，一上架MyMusic即蟬聯三周西洋榜冠軍，成為今年最洗腦的西洋神曲之一，再登歌唱生涯新巔峰，歐美巡演場次場場完售，上個月在網路上宣布將於明年初展開亞洲巡演，消息一出更是引起歌迷熱烈討論，磨拳擦掌準備搶票。

共和世代2017年首次來台開唱，帶給無數歌迷感動難忘的夜晚，樂團成員們對台灣印象深刻，大呼已經愛上台灣，並向歌迷保證一定會再來台灣。沒有想到這個約定被疫情打亂，讓台灣歌迷一等就是6年之久，但他們從未忘記和歌迷的約定，在全球疫情趨緩之際，搶先公布包含台灣在內的亞洲場次，帶著全新演出內容登上台北小巨蛋的舞台。

「ONEREPUBLIC LIVE IN CONCERT TAIPEI共和世代2023台北演唱會」明年3月5日晚上7點在台北小巨蛋登場，門票將於21日在拓元售票系統全面開賣，本次演出除了一般售票之外，更規劃了專屬Live Nation Taiwan官方合作夥伴 – 台灣大哥大／MyMusic及Lexus專屬的品牌購票專區，保留該票價中的特選席次供品牌會員購票，詳細購票資訊請見拓元售票系統或品牌官方社群網站。