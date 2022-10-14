兩年調查一次的台灣金融生活調查，14日公布2022年版本。調查單位台灣金融研訓院表示，國人平均金融風險抵抗力分數，由2020年的2.77分，2022年微幅進步至2.88分，但是調查結果卻也把社會深層持續惡化的問題突顯出來。

台灣金融研訓院長黃崇哲指出，此次的調查顯示，不同族群、世代間「兩極化」的發展，本來好的更好了，原本弱的卻也更弱，例如儲蓄方面「存超多」和「存不夠」的合計比率超過六成；此外，國人整體支應生活能力雖然改善，仍有近兩成緊急籌款能力不足，前次調查約有19.5％表示無法在一週內籌到錢，以新台幣10萬元為基準，占比本次略下降至18.80％。

此外，台灣金融研訓院也發現，「低所得族群」的金融風險抵抗力原地踱步，甚至在自身財力以及金融服務取得表現上還退步了，貧富之間金融風險抵抗力的差距擴大。例如，「20～29歲的年輕世代」是金融風險抵抗力唯一退步的族群！

台灣金融研訓院所長傅清源提醒，調查顯示年輕世代金融素養下滑嚴重，屬於低落區間的比率更在這兩年之間擴大了10％，年輕世代的儲蓄和籌款能力皆低於平均，顯示年輕世代金融教育的急迫性。

黃崇哲強調，基於近年來全民金融教育經驗，期許真正的普惠金融應是拉回脫隊的人，讓脫隊者有機會歸隊，這份報告盼各界關注並投入更多資源，藉由提升金融素養，強化民眾金融風險抵抗力。