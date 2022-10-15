民進黨政府力推的國產高端疫苗施打成效難以評價，現在又因為國際認證，讓接種高端民眾難出國門。國民黨今舉辦記者會呼籲，對於相信政府、相信民進黨而施打高端疫苗的「高端戰士」民眾應扛起責任，盡速提出適當補償方案。

國民黨副發言人郭音蘭質疑，相信政府與民進黨接種高端疫苗的民眾，現在即便國門開放、國境解封，但要前往日本，不是要再補打一定劑數的國際認證疫苗，就是要再自費花3500元做PCR檢測，對於這樣的發展，民進黨政府沒有責任？

郭音蘭也表示，競選台北市長的前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾說「責任來我就扛」，隨國境13日解封，入境檢疫放寬為0＋7，現在就是扛責時候，應出來將高端與疫苗採購黑幕說清楚。

國民黨副發言人林杏兒則揶揄，陳時中說「責任來了我就扛」，但高端出事後，卻說自己已離開衛福部，還說後悔當防疫指揮官，薪水領了卻說後悔，責任扛到哪去？如果當選台北市長，會不會有一天也說後悔？

此外，國民黨今天記者會中也呼籲，隨國門開放，民進黨政府也應以人道考量，立即開放小三通。郭音蘭質疑，國門開放，斷航三年小三通卻沒有跟著恢復，民進黨政府是假裝沒看到國人需求，還是根本不想開放，口號、雙標治國；現在外國旅客來台都比台商、台生返國容易，蔡總統為何不以人道考量，讓他們有便捷的回家之路？

郭音蘭批評，民進黨執政後只在乎政黨利益與選票，腐化速度遠勝過往，蔡英文總統甚至說，「2024年之後就不是我的事」，但能作秀的場合絕不會缺席，像13日解封就去桃園機場拍照打卡，蔡總統難道只剩下人形立牌功能？