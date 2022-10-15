女星徐靜蕾昔日與周迅、趙薇、章子怡並稱為大陸四大花旦，演而優則導，與男星黃立行2010年在她執導的電影《杜拉拉升職記》相識相愛，穩定交往多年；今年48歲的徐靜蕾先前曾被傳出到美國凍卵，不久前與友人合照因寬鬆穿搭散發孕味，引起網友瘋猜「養胎待產中」。

徐靜蕾和黃立行從2010年穩定交往至今12年，兩人曾透露「不婚不生」，但過去徐靜蕾還是到美國凍卵，認為還是要留下「後悔藥」；徐靜蕾近年幾乎沒新作品，生活也很低調，今年5月有網友分享在美國逛超市碰到徐靜蕾，才讓粉絲知道她的蹤跡。

徐靜蕾（圖右2）被瘋傳赴美養胎待產，穿著寬鬆飄孕味。（圖／摘自微博）

而不久後有一名來自加拿大的泰拳教練，分享一張與徐靜蕾、苗僑偉、戚美珍的合照，表示徐靜蕾從美國洛杉磯到溫哥華探望朋友兼練拳；從畫面中卻注意到，徐靜蕾穿著寬鬆上衣，整個人顯得圓潤，腹部也像是凸起，散發濃濃孕味，美國待產說不脛而走。

不過，徐靜蕾昨（14日）在IG曬出與父母合照，體態與先前流出的照片差不多，沒有太大變化，反而在父母身邊還流露少女感，看起來氣色超好；許多網友也把重點放在徐靜蕾分享料理的美食照，大讚她「徐師傅」、「廚藝了得」、「這幾道菜看得出很用心」。