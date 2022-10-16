墨西哥中部瓜納華托省（Guanajuato）伊拉壩托市（Irapuato）一間酒吧今天晚間發生槍擊案，造成12人死亡。

法新社報導，伊拉壩托市政府發表聲明證實，12名死者中有6名男子和6名女子。聲明中未透露凶手的身分和他們的動機。

根據路透社，地方當局表示，這起週末夜酒吧槍擊案，總共有11人喪生，其中6名女性，5名男性。這是瓜納華托省1個月內第2起大規模槍擊案。

當地媒體報導，這起槍擊案造成3人受傷。

瓜納華托省是墨西哥境內製造業重鎮和全球主要車廠的生產基地，近年來因敵對販毒集團爭奪地盤而陷入動盪不安。

9月21日，瓜納華托省的塔利摩洛（Tarimoro）一家酒吧發生槍擊案，造成10人死亡。塔利摩洛位於伊拉壩托市東南方96公里處。

儘管墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）2018年底上台時，誓言打擊墨西哥的幫派暴力，仍難以減少國內流血事件。

2022年墨西哥凶殺案雖減少，但羅培茲歐布拉多領導的政府料將成為墨西哥現代史上發生最多暴力事件的政府。羅培茲歐布拉多將這些非法暴力事件歸咎於過去政府的貪汙腐敗造成。