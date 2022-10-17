巴黎今天至少3萬人走上街頭，要求政府改善勞工薪資與工作條件，更積極推動環保。正值煉油廠員工罷工之際，18日將發動全國聯合大罷工，法國社會不滿逐漸醞釀，有山雨欲來之勢。

極左派不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）號召左翼「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES），於16日發起「抗議昂貴生活與氣候無作為遊行」，數個環保團體與部分工會響應動員。

示威主要訴求包括凍漲能源與民生必需品價格、下修法定退休年齡至60歲、降低公共運輸價格、調漲最低薪資、青年最低收入保障、超大企業增稅、環保發展投資等。

法國石油巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies）煉油廠員工為爭取調薪已罷工數週，造成煉油廠和儲油庫停擺，全法國面臨燃料短缺。帶頭發起罷工的強硬左派法國總工會（CGT）不滿道達爾15日提出的協議，矢言持續罷工。

不過，幾個工會並未動員參與遊行，包括最大的法國總工會，秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）說，各大工會將於18日發動跨產業聯合大罷工，受影響範圍包括全國交通運輸與公務員，而「薪水調漲」與「抗議物價上漲」訴求不太相同。

根據主辦單位，示威人數達14萬人，警方則表示為3萬人，但根據法新社在內的新聞媒體委託獨立計算業者Occurrence估計，參與人數為2萬9500人。人在現場的梅蘭雄表示活動「大成功」。

參與遊行的不屈法國地區成員瓦萊麗．法蘭索瓦（Valérie François）向中央社表示，「薪資調升」是主軸。她說：「薪資需要能養活自己、購買力需要改善，人民才能擺脫『窮忙族』。」

她舉例，1980、90年代的教師薪水是當時最低薪資的兩倍，如今卻只比最低薪資略高。「儘管法國的通貨膨脹比較溫和，但於此同時，所有人都受到衝擊，且絕對有勞工貧窮化的趨勢，這是完全無法接受的。」

在生態方面，法蘭索瓦說，烏克蘭戰爭只是開始，「馬上來到的氣候危機將會帶來生態、社會、糧食和水源危機，我們也無法控制。歐洲政府一定要有所行動，保護我們免於這些危機」。

法國總工會成員菲利普（Philippe）向中央社解釋，總工會並未號召參與今天的遊行，但不表示他們不能以個人身分參與，他18日也會加入罷工行列。

他告訴記者，他們的主要訴求是改善薪資與工作條件。「通膨嚴重惡化，身為社會工作者，20年間，我的購買力少了超過1/3」。

至於法國政府表示，俄烏戰爭造成能源短缺與通膨，是「和平必須付出的代價」，菲利普駁斥說：「通膨甚至早在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前就出現了，那只是藉口」。

遊行自下午由巴黎民族廣場（Place de la Nation）出發，緩慢朝巴士底廣場（Place de la Bastille）前進。隊伍中有樂隊、舞蹈表演，以及各式吸睛看板、標語，以熱鬧方式傳達訴求。周邊有少數黑衣人砸毀玻璃櫥窗，但遊行大致和平。

這場動員是由梅蘭雄7月時提出，並說道，「這將是一次大型測試」，各界因此將之視為不屈法國的「政治賭注」。

結束後不屈法國議員楚維（Aurelie Trouvé）向法媒表示，「我們已經贏得賭注」。參與遊行的社會黨（PS）弗和（Olivier Faure）則表示，「訊息很簡單：我們想要更合理地分配財富」。（編輯：郭中翰）1111017