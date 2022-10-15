為慶祝國際身心障礙者日，由衛福部社家署及金門縣政府補助與指導辦理的2022年「多元參與．共融共好」身心障礙者歌唱才藝比賽活動，今(15)日在金門縣社福館熱鬧展開，期望透過才藝交流與社會參與的方式，提供身心障礙者才藝表演的舞台，引導社會大眾對於身心障礙者的瞭解與認識，進而增進友善對待的生活環境。

為提倡身心障礙者日常休閒活動並聯繫彼此情感，這項活動已連續舉辦數年，今年更有三十餘位身心障礙朋友同台競技。而主辦單位金門縣政府社會處長董燊也在社福科長王茲繐陪同下出席，承辦單位社團法人金門縣康復之友協會理事長楊榮時也到場表示祝福與關心，期望在縣府團隊與鄉親的共同努力下，能創造身障者更優質的生活環境。

社會處表示，藉由活動的辦理，結合健康促進休閒的概念，讓身心障礙朋友在展現才華與專業的同時，能從中激發個人的生命價值與潛能，也期望在更多的交流下，能引導社會大眾對於身心障礙者有更多的瞭解與認識，創造友善對待的生活環境。

本次才藝比賽活動共計評選出前3名與數名優勝及特殊獎項，前三名分別為：第一名陳暖治、第二名許乃義、第三名李婉妤；其中冠軍得主屆時也將在11月5日舉辦的金門縣慶祝國際身心障礙者日活動及表揚大會中一展歌喉，希望讓健康快樂的歌聲一直延續下去。