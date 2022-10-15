《金門留念》以三位金門人為主角的視角出發，用小人物的生命故事，談金門夾在兩岸間無奈又充滿矛盾的歷史(于家麒攝)

《金門留念》導演洪淳修秉持一貫幽默有趣的風格，每每開放售票，皆創下影展最快完售的紀錄(于家麒攝)

主辦單位貼心準備復古道具，讓現場退役老兵打卡拍照，勾起滿滿回憶(于家麒攝)

獲選為2022年台灣國際紀錄片影展開幕片的《金門留念》，今(15)日在金獅影城舉行金門首映會，適逢金門縣「老兵召集令」活動，現場邀請近百位曾在金門服役的退役弟兄，一同回味當年在戰地前線的青春歲月。

縣長楊鎮浯致詞時表示，今年剛好是金門解除戰地政務30週年，大家可以從《金門留念》裡看到金門人熬過戰爭、等到和平，走過戰火連天的險境，依然挺立於海峽兩岸之間，成為了全球人類追求和平的最佳見證。

導演洪淳修關注金門多年，上一部作品《刪海經》以台灣人的觀點，看金門環境開發的議題，獲得日本國際環境映畫祭大獎。時隔八年的新作《金門留念》，洪導首度跳脫台灣人的觀點，改以以三位金門人為主角的視角出發，用小人物的生命故事，談金門夾在兩岸間無奈又充滿矛盾的歷史。

《金門留念》獲選為2022年台灣國際紀錄片影展開幕片，並入圍台北電影節最佳紀錄片等四項大獎，因洪淳修導演秉持一貫幽默有趣的風格，每每開放售票，皆創下影展最快完售的紀錄。對於金門首映，洪淳修說，這次好像是「面試」一樣，因為觀眾都是金門在地人，或是在金門當過兵的學長，在大家面前播出《金門留念》然後回答問題，有種近鄉情怯，像是小學生面對外籍教師說英文的緊張。

參加首映會的老兵楊先生說，金門出現在電影裡，通常只是美麗的場景，場景裡的人物與故事都「很不金門」，但是《金門留念》卻拍出了「金門人的金門」， 讓他還想再看一次。

另一位老兵呂先生表示，片中引用的歷史畫面，讓他想起當年成為一甕骨灰罈的弟兄，深怕回不了家的恐懼，現在還記憶猶新，當兵不是在打生存遊戲，一點也不好玩。或許在兵役問題爭論不休之際，先看看《金門留念》，應該會有些新的看法。

由金門縣文化局與文化部補助，耗時七年拍攝製作的《金門留念》，三位被攝者首次隨片登台，分別是山外街上老相館照相師傅-李國明、成為金門女婿落地生根三十年的台灣軍官-黃善勇，以及從四川遠嫁而來、現在每天表演炮操的金門媳婦-石成梅，這三位性別、年齡、出身不同的金門人，他們的共同期望是：生活在世界最緊張的台海前線，好好地活下去，就是他們人生最簡單的奢求身。為戰地兒女，已經用自己的青春示範如何倖存，也希望下一代，兩岸能以和為貴，別再重複自己的青春。

《金門留念》後續在金門還有兩場放映，10月16日下午兩點在金東電影院放映，現場將同時舉行「金門留念啪啪照」活動，設有行動攝影棚，讓觀眾用手機就能拍出復古軍照，歡迎蒞臨體驗。10月29日晚上七點在後浦16藝文特區，以蚊子電影院的形式與觀眾見面。2023年4月22日起將在全台巡迴放映，詳細場次時間，請見臉書粉專「金門留念_Remember Me」https：／／www.facebook.com／Quemoy2022。