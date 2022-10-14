2022金馬影展焦點導演盧卡格達戈尼諾。（金馬提供）

「極境視野」單元選入作品之一《夢迴藍海》。（金馬提供）

第44屆優良電影劇本提案工作坊講師為王師（左）、王禮霖。（金馬提供）

2022金馬影展繼日本已故導演伊丹十三的回顧，再推出義大利名導盧卡格達戈尼諾專題，包括與「甜茶」提摩西夏勒梅再度合作，勇奪威尼斯影展最佳導演的《骨肉的總和》。雖然專題早在威尼斯之前便已成形，盧卡格達戈尼諾也應允來台，但得獎之後展開密集的宣傳行程，無法成行，他為此感到十分遺憾，可能改採視訊座談。

義大利名導盧卡格達戈尼諾不僅擅長以犯罪懸疑包裹人性慾望，對藝術美學也有高度品味。金馬影展除了邀到以噬血故事探討人性孤獨的大膽新作《骨肉的總和》，另選映他的《倫敦謎案》、《我愛故我在》、《以你的名字呼喚我》、《菲拉格慕：夢幻鞋匠》。

疫情不僅改變世界，也令人省思永續的未來。本屆金馬影展推出「極境視野」單元，選入5部從南極、山林、火山，到海洋與都市禽鳥，不同觀點切入的影壇好評佳作，透過自然的廣袤無邊對比人類渺小，也反思人類帶來的環境衝擊。

其中包括金馬得主楊力州記錄南極長征隊身心挑戰的《無邊》，贏得坎城影展導演雙週SACD獎的《山靈物語》，與瑞士真實影展觀眾票選獎的《火山之戀》。《夢迴藍海》找來《魔境夢遊》蜜雅娃絲柯思卡與《沉默之丘》蘭妲米契爾探索海洋。《夜寐之城》印度導演夏納克森的《在牠們的凝視之間》，則以鏡頭關注都市中墜地的鳥禽，也巧妙映照人與自然、家庭與族群等複雜議題。

另台北金馬影展執行委員會執行的「第44屆優良電影劇本」，14日公布為入圍者量身打造的「提案工作坊」、「劇本媒合會」，以及堅強評審陣容。邀來《咒》、《返校》等賣座國片推手、牽猴子行銷總監王師，與曾製作《分貝人生》、編導《富都青年》的王禮霖擔任講師，兩位講師參與的企劃案都曾獲得金馬創投會議百萬首獎。