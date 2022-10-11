響應月底即將登場的第20屆台灣同志遊行，曾獲奧斯卡「最佳改編劇本獎」的同志神片《以你的名字呼喚我》也將在本週五（14日）重新發行，喚起大家回憶中美好的愛情，與「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）最椎心刺骨的大銀幕愛戀，本次上映的字幕將採用金馬影展2017年中英文字幕翻譯版本。

《以你的名字呼喚我》當年獲得奧斯卡4項大獎提名，也造就78年來最年輕最佳男主角入圍的紀錄，提摩西夏勒梅憑藉該片爆紅，今年9月更成為英國VOGUE雜誌創刊106年以來首位登上封面的男性，總編輯愛德華恩寧佛提到：「我一直在等待完美的時機，提摩西是一位正在人生巔峰的演員，而且他挑戰傳統男子氣概的風格，讓他更能夠與年輕的世代連結。」從不吝嗇於展現自己陰柔特質的甜茶，在好萊塢眾多男星中走出一條新的道路，

導演盧卡格達戈尼諾日前在採訪中回憶到當年創作《以你的名字呼喚我》的初衷，他說：「大家都覺得這是一部浪漫的愛情片，但是我卻覺得是一場悲劇。艾里歐全心全意地奉獻，卻換來奧利佛的無情對待，這不就是我們每個人在感情中的寫照嗎？」對於續集計畫，導演格達戈尼諾也給出令人期待的回應：「我很希望能與提摩西再度合作，他也希望在下一部電影中繼續飾演艾里歐，不過『續集』是一個很美式的概念，我想拍的是關於一個男孩成長為男人的歷程，這將會是紀錄艾里歐人生旅程的系列。」

《以你的名字呼喚我》改編自同名小說的，故事發生在1983年義大利北部一個風光明媚的小鎮，那年炎熱的夏天，17歲的艾里歐愛上前來拜訪他父親的學生奧利佛，兩人之間的愛火一發不可收拾，這段刻骨銘心的戀情也將永遠改變艾里歐的人生。